На оккупированной Луганщине острый дефицит водителей автобусов

На временно оккупированной части Луганской области фиксируется острый дефицит водителей городских и междугородних автобусов. Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.



«Мужчины не желают трудоустраиваться из-за угрозы быть принудительно мобилизованными, а также из-за низкой зарплаты. Ожидается дальнейшее сокращение объемов пассажирских перевозок», — отметил он.



Кроме того, российские оккупанты решили повысить тарифы на междугородних маршрутах с 14 июля.



Харченко добавил, что в оккупированной Кременной есть проблемы с электро- и газоснабжением.



«Поэтому неизвестно, в каких обстоятельствах местные жители встретят следующий осенне-зимний период», — резюмировал начальник администрации.



Ранее мы писали, что в оккупированной Луганской области продолжается давление на местных предпринимателей, которым ограничивают цены на продажу продуктов питания.

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