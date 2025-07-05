Силы обороны поразили военно-промышленный комплекс в Чебоксарах РФ

В ночь на 5 июля украинские военные нанесли удар по важному объекту военно-промышленного комплекса российских оккупантов — АО «ВНИИР-Прогресс» (Чебоксары, Чувашская республика РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.
«Целью были мощности по производству адаптивных антенных решеток «Комета». Они используются в БпЛА типа Shahed, ракетах «Искандер-К», унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб (КАБ), и другом высокоточном вооружении, которым противник регулярно осуществляет обстрелы Украины, в том числе гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Результаты удара уточняются.
Ранее мы писали, что 5 июля украинские военнослужащие ударили по аэродрому «Борисоглебск» в Воронежской области России.
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