Силы обороны поразили военно-промышленный комплекс в Чебоксарах РФ

ВПК у Чебоксарах РФ 5 липня вразили ЗСУ. Фото: Генштаб

В ночь на 5 июля украинские военные нанесли удар по важному объекту военно-промышленного комплекса российских оккупантов — АО «ВНИИР-Прогресс» (Чебоксары, Чувашская республика РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



«Целью были мощности по производству адаптивных антенных решеток «Комета». Они используются в БпЛА типа Shahed, ракетах «Искандер-К», унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб (КАБ), и другом высокоточном вооружении, которым противник регулярно осуществляет обстрелы Украины, в том числе гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении.



Результаты удара уточняются.



Ранее мы писали, что 5 июля украинские военнослужащие ударили по аэродрому «Борисоглебск» в Воронежской области России.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях