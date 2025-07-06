Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Россияне убили троих жителей Донетчины за сутки — ОВА

06 июля 2025, 08:50

Россияне убили троих жителей Донетчины за сутки — ОВА

Глава Донецкой областной и военной администраций Вадим Филашкин сообщил, что в результате обстрелов российскими войсками на территории Донецкой области погибли трое мирных жителей — в населенных пунктах Андреевка, Новогригоровка и Мирноград.

Кроме того, за сутки ранены еще семеро человек.

Отмечается, что приведенные данные не включают информацию о жертвах в Мариуполе и Волновахе, временно оккупированных территориях.

Напомним, в субботу утром, 5 июля, российские военные атаковали Константиновку, Мирноград и село Ровное Донецкой области. В результате ударов погиб гражданский, также пострадала супружеская пара. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

ТЕГИ

Места
Донецкая область Мирноград Новогригоровка
Прочее
обстрелы на Донбассе жертвы российской агрессии
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
15:53
На оккупированной Луганщине острый дефицит водителей автобусов
13:04
Российская армия захватила два села на Донетчине
19:47
На Запорожской АЭС произошел блэкаут из-за удара армии РФ
19:25
Биометрическая зачистка: как оккупационные власти проверяют каждого владельца SIM-карты на Донбассе
18:26
«Принцип перемешивания»: куда Россия вывозит на отдых украинских детей
17:17
Оккупанты обустроили рембазу на Луганском пороховом заводе
15:33
МиГ-29 ВСУ ударил GBU-39 по зданию с оккупантами
14:59
Четыре человека погибли в Петровском районе Донецка после обстрела
14:18
В оккупированном в Донецке обстрелян поселок Трудовские: сообщается о погибших и раненых
10:44
В Луганской области оккупанты давят на местных предпринимателей. Что происходит
08:56
В Донецке людей «выселяют» с рынка — что будет с «Аквилоном»
17:49
В Луганске убит Манолис Пилавов: кто он такой и что о нем известно?
15:58
Взрыв в Луганске: погиб бывший «мэр»
15:29
Генштаб подтвердил поражение складов боеприпасов россиян на захваченной Донетчине
14:57
Из Мариуполя на «культурный плацдарм»: как Кремль использует молодежь на оккупированных территориях
13:08
В Луганске прогремел взрыв: есть погибшие и раненый
12:00
На ВОТ растёт число детских отравлений из-за грязной воды
11:21
Оккупанты дали 14 лет жителю Херсонщины за «госизмену»
09:05
Из порта Мариуполя вывезли танки и БМП — колонны двинулись в сторону Запорожской области
08:58
ВСУ ударили по складу с БК для ПВО и артиллерии в Харцызске
все новости
14:18
Дважды под ударом: спальный район Запорожья повторно атакован дронами
12:24
День ВМС ВСУ: Украина чествует защитников морских рубежей
11:25
Два удара за утро: дроны атаковали ТЦК в Кременчуге и бургерную в Николаеве
10:20
Один погиб, шестеро ранены: обстрелы Донетчины не прекращаются
09:42
Жизнь 9-летней Евы Клименко и ее родителей оборвал российский обстрел Славянска
08:50
Россияне убили троих жителей Донетчины за сутки — ОВА
08:17
Новороссийск атакован БПЛА и морскими дронами: удар по тыловой базе ЧФ РФ
18:10
ВСУ нанесли ракетный удар по командному пункту на Курщине: погибли более 10 человек, среди них — замглавкома ВМФ России
16:59
Силы обороны поразили военно-промышленный комплекс в Чебоксарах РФ
15:53
На оккупированной Луганщине острый дефицит водителей автобусов
14:26
Оккупанты ударили по Донетчине: есть жертва и пострадавшие
14:05
Войска РФ пытается продвинуться в Донецкой области и зайти в Днепропетровскую область — аналитики
13:04
Российская армия захватила два села на Донетчине
11:57
Саратовскую область РФ атаковали БПЛА: есть повреждения
11:45
«Я более строг к России, чем к любой другой стране»: Трамп пригрозил новыми санкциями Путину
10:56
Обстрел Константиновки 4 июля: в больнице умер пострадавший
10:42
Российские оккупанты обстреляли Донетчину более 20 раз за сутки
10:15
Силы ПВО сбили более 200 БПЛА над Украиной
09:49
Армия РФ снова атаковала Покровскую громаду: есть пострадавшие и повреждения
09:24
ВСУ ударили по аэродрому «Борисоглебск» в Воронежской области РФ
все новости
ВИДЕО
Дважды под ударом: спальный район Запорожья повторно атакован дронами Дважды под ударом: спальный район Запорожья повторно атакован дронами
06 июля, 14:18
Два удара за утро: дроны атаковали ТЦК в Кременчуге и бургерную в Николаеве Два удара за утро: дроны атаковали ТЦК в Кременчуге и бургерную в Николаеве
06 июля, 11:25
Новороссийск атакован БПЛА и морскими дронами: удар по тыловой базе ЧФ РФ Новороссийск атакован БПЛА и морскими дронами: удар по тыловой базе ЧФ РФ
06 июля, 08:17
Саратовскую область атаковали беспилотники. Фото: Роман Бусаргин Саратовскую область РФ атаковали БПЛА: есть повреждения
05 июля, 11:57
Трамп поделился новыми подробностями разговора с Путиным. «Я более строг к России, чем к любой другой стране»: Трамп пригрозил новыми санкциями Путину
05 июля, 11:45
Силы обороны за полгода обезвредили 230 тысяч оккупантов. Фото: Александр Сырский Названы потери армии России за полгода
04 июля, 22:30

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор