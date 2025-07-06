Россияне убили троих жителей Донетчины за сутки — ОВА

Глава Донецкой областной и военной администраций Вадим Филашкин сообщил, что в результате обстрелов российскими войсками на территории Донецкой области погибли трое мирных жителей — в населенных пунктах Андреевка, Новогригоровка и Мирноград.



Кроме того, за сутки ранены еще семеро человек.



Отмечается, что приведенные данные не включают информацию о жертвах в Мариуполе и Волновахе, временно оккупированных территориях.

Напомним, в субботу утром, 5 июля, российские военные атаковали Константиновку, Мирноград и село Ровное Донецкой области. В результате ударов погиб гражданский, также пострадала супружеская пара. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.