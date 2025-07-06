Жизнь 9-летней Евы Клименко и ее родителей оборвал российский обстрел Славянска

В результате российского артобстрела города Славянск 3 июля 2022 года трагически погибла 9-летняя школьница Ева Клименко. Вместе с ней оборвались жизни ее родителей — Елены и Игоря. Семья возвращалась домой после богослужения, когда снаряд убил их по дороге.



О трагедии сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



Ева родилась и жила в Славянске, училась в школе №13 — опорном учреждении общего среднего образования. По воспоминаниям классного руководителя и одноклассников, девочка была скромной, отзывчивой и всегда стремилась помогать другим.

Она активно участвовала во внеклассной жизни, готовила школьные мероприятия, добросовестно училась и занималась дополнительно по основным предметам. Также посещала кружок спортивной гимнастики.



Мама Евы, Елена Клименко, работала в славянской школе №17. Отец, Игорь Клименко, был специалистом в области IT. Семья была прихожанами христианской церкви «Преображение Господне» в Славянске.



Семью Клименко похоронили на кладбище в родном городе.

Напомним, что в результате обстрелов российскими войсками на территории Донецкой области погибли трое мирных жителей — в населенных пунктах Андреевка, Новогригоровка и Мирноград.