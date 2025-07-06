Один погиб, шестеро ранены: обстрелы Донетчины не прекращаются

За истекшие сутки российские войска 31 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Оперативную информацию на утро, 6 июля, сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



В Покровском районе в Мирнограде погиб человек, поврежден автомобиль. В Покровске ранена женщина, поврежден жилой дом. В селе Золотой Колодязь (Шаховская громада) повреждены четыре жилых дома и хозяйственное строение.



В Краматорском районе в Лимане повреждены многоэтажный и частный жилые дома, три хозяйственные постройки, административное здание, инфраструктурный объект и гараж. В селе Староварваровка (Александровская громада) разрушен ангар, повреждены шесть жилых домов.



В Новодонецкой громаде повреждены три административных здания. В Андреевке один человек погиб, двое получили ранения. Повреждены три жилых дома, магазин, административное здание и автомобиль.

В Краматорске зафиксированы повреждения двух многоэтажек и одного нежилого здания. В Константиновке под обстрел попала промышленная зона. В Иллиновке поврежден жилой дом.



В Бахмутском районе в Сиверске ранены два человека. Всего за сутки эвакуированы 120 жителей Донетчины, среди них — 13 детей, говорится в сообщении главы Донецкой ОВА.

Напомним, в субботу утром, 5 июля, российские военные атаковали Константиновку, Мирноград и село Ровное Донецкой области.