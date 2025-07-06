DeepState: оккупанты продвигаются в районах Попов Яра, Ялты, Толстого и Веселого

Российские войска зафиксированы в продвижении на территории Донецкой области. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.
«Карта обновлена. Противник продвинулся в районе населенных пунктов Попов Яр, Ялта, Толстое и Веселое», — говорится в сообщении.
Села находятся в Краматорском и Волновахском районах Донецкой области.
Обновленная интерактивная карта отображает изменения на линии фронта: Попов Яр, Ялта, Толстое, Веселое.
Напомним, российским военным удалось захватить два села в Донецкой области. Речь идет о селах Новоукраинка и Зеленый Кут.