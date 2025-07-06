Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

DeepState: оккупанты продвигаются в районах Попов Яра, Ялты, Толстого и Веселого

06 июля 2025, 15:56

DeepState: оккупанты продвигаются в районах Попов Яра, Ялты, Толстого и Веселого

DeepState: оккупанты продвигаются в районах Попов Яра, Ялты, Толстого и Веселого

Российские войска зафиксированы в продвижении на территории Донецкой области. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

«Карта обновлена. Противник продвинулся в районе населенных пунктов Попов Яр, Ялта, Толстое и Веселое», — говорится в сообщении.

Села находятся в Краматорском и Волновахском районах Донецкой области.

Обновленная интерактивная карта отображает изменения на линии фронта: Попов Яр, Ялта, Толстое, Веселое.

Напомним, российским военным удалось захватить два села в Донецкой области. Речь идет о селах Новоукраинка и Зеленый Кут. 

ТЕГИ

Места
Ялта Веселое Донецкая область Попов Яр Толстое
Прочее
Оккупация
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:56
DeepState: оккупанты продвигаются в районах Попов Яра, Ялты, Толстого и Веселого
15:53
На оккупированной Луганщине острый дефицит водителей автобусов
13:04
Российская армия захватила два села на Донетчине
19:47
На Запорожской АЭС произошел блэкаут из-за удара армии РФ
19:25
Биометрическая зачистка: как оккупационные власти проверяют каждого владельца SIM-карты на Донбассе
18:26
«Принцип перемешивания»: куда Россия вывозит на отдых украинских детей
17:17
Оккупанты обустроили рембазу на Луганском пороховом заводе
15:33
МиГ-29 ВСУ ударил GBU-39 по зданию с оккупантами
14:59
Четыре человека погибли в Петровском районе Донецка после обстрела
14:18
В оккупированном в Донецке обстрелян поселок Трудовские: сообщается о погибших и раненых
10:44
В Луганской области оккупанты давят на местных предпринимателей. Что происходит
08:56
В Донецке людей «выселяют» с рынка — что будет с «Аквилоном»
17:49
В Луганске убит Манолис Пилавов: кто он такой и что о нем известно?
15:58
Взрыв в Луганске: погиб бывший «мэр»
15:29
Генштаб подтвердил поражение складов боеприпасов россиян на захваченной Донетчине
14:57
Из Мариуполя на «культурный плацдарм»: как Кремль использует молодежь на оккупированных территориях
13:08
В Луганске прогремел взрыв: есть погибшие и раненый
12:00
На ВОТ растёт число детских отравлений из-за грязной воды
11:21
Оккупанты дали 14 лет жителю Херсонщины за «госизмену»
09:05
Из порта Мариуполя вывезли танки и БМП — колонны двинулись в сторону Запорожской области
все новости
17:57
Пять героев Донетчины: президент наградил полицейских, одного — посмертно
17:00
Ракетные удары по Константиновке и Дружковке: пять погибших и раненый
15:56
DeepState: оккупанты продвигаются в районах Попов Яра, Ялты, Толстого и Веселого
14:18
Дважды под ударом: спальный район Запорожья повторно атакован дронами
12:24
День ВМС ВСУ: Украина чествует защитников морских рубежей
11:25
Два удара за утро: дроны атаковали ТЦК в Кременчуге и бургерную в Николаеве
10:20
Один погиб, шестеро ранены: обстрелы Донетчины не прекращаются
09:42
Жизнь 9-летней Евы Клименко и ее родителей оборвал российский обстрел Славянска
08:50
Россияне убили троих жителей Донетчины за сутки — ОВА
08:17
Новороссийск атакован БПЛА и морскими дронами: удар по тыловой базе ЧФ РФ
18:10
ВСУ нанесли ракетный удар по командному пункту на Курщине: погибли более 10 человек, среди них — замглавкома ВМФ России
16:59
Силы обороны поразили военно-промышленный комплекс в Чебоксарах РФ
15:53
На оккупированной Луганщине острый дефицит водителей автобусов
14:26
Оккупанты ударили по Донетчине: есть жертва и пострадавшие
14:05
Войска РФ пытается продвинуться в Донецкой области и зайти в Днепропетровскую область — аналитики
13:04
Российская армия захватила два села на Донетчине
11:57
Саратовскую область РФ атаковали БПЛА: есть повреждения
11:45
«Я более строг к России, чем к любой другой стране»: Трамп пригрозил новыми санкциями Путину
10:56
Обстрел Константиновки 4 июля: в больнице умер пострадавший
10:42
Российские оккупанты обстреляли Донетчину более 20 раз за сутки
все новости
ВИДЕО
Дважды под ударом: спальный район Запорожья повторно атакован дронами Дважды под ударом: спальный район Запорожья повторно атакован дронами
06 июля, 14:18
Два удара за утро: дроны атаковали ТЦК в Кременчуге и бургерную в Николаеве Два удара за утро: дроны атаковали ТЦК в Кременчуге и бургерную в Николаеве
06 июля, 11:25
Новороссийск атакован БПЛА и морскими дронами: удар по тыловой базе ЧФ РФ Новороссийск атакован БПЛА и морскими дронами: удар по тыловой базе ЧФ РФ
06 июля, 08:17
Саратовскую область атаковали беспилотники. Фото: Роман Бусаргин Саратовскую область РФ атаковали БПЛА: есть повреждения
05 июля, 11:57
Трамп поделился новыми подробностями разговора с Путиным. «Я более строг к России, чем к любой другой стране»: Трамп пригрозил новыми санкциями Путину
05 июля, 11:45
Силы обороны за полгода обезвредили 230 тысяч оккупантов. Фото: Александр Сырский Названы потери армии России за полгода
04 июля, 22:30
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор