DeepState: оккупанты продвигаются в районах Попов Яра, Ялты, Толстого и Веселого

Российские войска зафиксированы в продвижении на территории Донецкой области. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.



«Карта обновлена. Противник продвинулся в районе населенных пунктов Попов Яр, Ялта, Толстое и Веселое», — говорится в сообщении.

Села находятся в Краматорском и Волновахском районах Донецкой области.



Обновленная интерактивная карта отображает изменения на линии фронта: Попов Яр, Ялта, Толстое, Веселое.

Напомним, российским военным удалось захватить два села в Донецкой области. Речь идет о селах Новоукраинка и Зеленый Кут.