Ракетные удары по Константиновке и Дружковке: пять погибших и раненый

В результате сегодняшних обстрелов Донецкой области погибли пять человек, еще один получил ранения. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



Константиновка подверглась двум авиаударам и ракетному обстрелу. В городе погибли четверо, один человек ранен. Повреждены 14 частных домов, 4 многоэтажки, административное здание, автомобиль и 5 линий электропередач.



В Дружковке в результате атаки российским FPV-дроном погиб человек, также повреждена техника. Константиновка и Дружковка, как и весь регион, находятся под постоянным огнем противника. Местные власти подчеркивают: оставаться на Донетчине опасно.



Вадим Филашкин призвал эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Результаты обстрелов 6 июля Донецкой области. ФОТО: Донецкая ОВА

Напомним, за истекшие сутки российские войска 31 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области: один погибший, шестеро раненых.