В Константиновке из-за обстрела погибла семейная пара: трое детей остались без родителей

Последствия российского удара по Константиновке 6 июля. Фото: прокуратура Донецкой области

В результате российского обстрела города Константиновка днем 6 июля погибли четыре человека, в том числе семейная пара. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

Отмечается, что вчера в 11:00 противник обстрелял жилую застройку в Константиновке, использовав авиабомба ФАБ-250 с модулем УМПК. В результате атаки погибли двое гражданских.

«Еще один горожанин 63 лет получил минно-взрывную травму и осколочное ранение. Ему оказана квалифицированная медицинская помощь. Потерпевшие в момент обстрела находились на улице», — говорится в сообщении.

Уже через 10 минут россияне ударили FPV-дроном по гражданскому автомобилю, в котором находилась семейная пара.

«39-летняя женщина и 40-летний мужчина получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью», — отметили в прокуратуре.

По информации из константиновских пабликов, погибший мужчина работал инженером в горводоканале. У супругов остались трое детей, которые, по словам местных жителей, находятся в Дружковке.

Кроме того, в ночь на 7 июля Константиновка в очередной раз подверглась обстрелу. По сообщению местных жителей, россияне сбрасывали на город авиабомбы.

В результате атаки возникли пожары, повреждены жилые дома. По предварительной информации, есть пострадавшие.