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СБУ сорвала теракт против бойцов Нацгвардии в Запорожье

07 июля 2025, 10:46

СБУ сорвала теракт против бойцов Нацгвардии в Запорожье

СБУ сорвала теракт против бойцов Нацгвардии в Запорожье

Контрразведка СБУ сорвала очередную попытку российских спецслужб организовать теракт в прифронтовом городе, сообщили в силовом ведомстве.

В результате спецоперации в Запорожье были задержаны двое агентов ФСБ, готовивших взрыв автомобиля бойцов 12-й отдельной бригады спецназначения «Азов» Национальной гвардии Украины. Следствие установило, что по заданию ФСБ злоумышленники должны были установить самодельное взрывное устройство (СВУ) под служебный транспорт украинских военных, которые находятся на передовой.

Оба агента ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за разбой и наркоторговлю. В поле зрения российских спецслужб они попали через супругу одного из них, которая живет в оккупированном Бердянске и сотрудничает с оккупантами. По указаниям кураторов из ФСБ, задержанные самостоятельно изготовили СВУ, следили за передвижением авто украинских бойцов, а также собирались установить на месте предполагаемого теракта скрытую камеру для онлайн-трансляции.

Таким образом ФСБ намеревалась наблюдать за приближением военных к автомобилю, чтобы в нужный момент дистанционно привести взрывное устройство в действие. Сотрудники СБУ своевременно разоблачили преступников и задержали их.

Во время обысков были изъяты готовое взрывное устройство, комплектующие для новых СВУ, а также телефоны, через которые задержанные координировались с российской стороной. Обоим фигурантам объявлено подозрение в государственной измене и незаконном изготовлении взрывчатки. По решению суда злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное с конфискацией имущества, говорится в сообщении.

Напомним, контрразведка Службы безопасности Украины недавно задержала двух российских агентов, которые готовили новые удары по городу Краматорск Донецкой области.

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Места
Запорожье
@novosti.dn.ua

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