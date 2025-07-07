Российский FPV-дрон ударил бойца ВСУ в голову, но не взорвался

За секунду до удара FPV-дрона.

В сети появилось видео, как российский FPV-дрон на оптоволокне попадает прямо в голову украинскому военному, но заряд не детонирует. Кадры распространили военные паблики.



На записи видно, как боец ВСУ передвигается в районе занятых позиций. В этот момент к нему подлетает вражеский дрон и ударяет его по голове, однако взрыв не происходит.



В подписи к видео авторы называют ситуацию «максимальной удачей».

Напомним, подобный случай уже происходил ранее — тогда также дрон попал в голову украинскому бойцу, но взрыватель не сработал.