Мощные взрывы прогремели в Краматорске с разницей в несколько минут

Три мощных взрыва прогремели сегодня в Краматорске Донецкой области с разницей в несколько минут. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».
Первый удар был приблизительно в 11:40, следующий — в 11:46, третий — в 11:53.
Местные жители сообщают, что над городом «висит» разведывательный дрон.
Предварительно, первые прилеты были в микрорайоне Лазурный.
Сообщается, что к месту атаки выехали машины скорой помощи. Там вспыхнули пожары. Известно о пострадавших.
В местных пабликах пишут, что во многих домах задрожали окна. Также известно, что звуки взрывов слышали в Славянске и Дружковке.
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