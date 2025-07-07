Мощные взрывы прогремели в Краматорске с разницей в несколько минут

С разницей в несколько минут в Краматорске прогремели мощные взрывы. Фото из местных пабликов

Три мощных взрыва прогремели сегодня в Краматорске Донецкой области с разницей в несколько минут. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».

Первый удар был приблизительно в 11:40, следующий — в 11:46, третий — в 11:53.

Местные жители сообщают, что над городом «висит» разведывательный дрон.

Предварительно, первые прилеты были в микрорайоне Лазурный.

Сообщается, что к месту атаки выехали машины скорой помощи. Там вспыхнули пожары. Известно о пострадавших.

В местных пабликах пишут, что во многих домах задрожали окна. Также известно, что звуки взрывов слышали в Славянске и Дружковке.