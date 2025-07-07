В Подмосковье найден убитым экс-губернатор Курской области и бывший глава Минтранса РФ Роман Старовойт

Экс-губернатор Курской области и бывшая глава Минтранса России Роман Старовойт

Бывший глава минтранса России и экс-губернатор Курской области Роман Старовойт найден убитым в Подмосковье. Предварительно, он совершил суицид в своем доме в Одинцовском районе.

Об этом сегодня пишет близкое к российским силовым структурам издание Baza.

Отмечается, что сегодня Старовойт был снят с должности министра. Увольнение произошло почти сразу после коллапса в российских аэропортах России, из-за которого были отменены сотни рейсов.

При этом неизвестно, связано ли решение об отставке министра с произошедшим.

Издание предполагает, что Роман Старовойт мог совершить суицид в ночь с 5 на 6 июля. По словам источников, предварительно, за несколько часов до этого он съездил на соревнования к своей дочери, чтобы обнять ее.

Там он пробыл менее часа, после чего отправился к себе домой, взял свой наградной пистолет и поехал к парку Малевича в деревне Раздоры Одинцовского района Московской области. Уже там он и совершил суицид в своей «Тесле», пишет Baza.

Справка: Роман Старовойт возглавлял министерство транспорта Российской Федерации с 14 мая 2024 года по 7 июля 2025 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса. Бывший губернатор Курской области (врио 11 октября 2018 — 16 сентября 2019, 16 сентября 2019 — 14 мая 2024).