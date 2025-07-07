ВСУ вывесили флаг в Дачном на Днепропетровщине: россияне заявляют о «захвате» села

Флаг украинских морпехов в селе Дачное на Днепропетровщине. Фото: кадр из видео

Бойцы 2-го батальона 37-й бригады морской пехоты ВСУ вывесили свой флаг в селе Дачное Днепропетровской области. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.



Таким образов украинские военные опровергли заявления россиян о том, что они якобы контролирует Дачное – первое село на Днепропетровщине.



«Этот флаг – символ полного и безоговорочного контроля Сил обороны Украины над этим населенным пунктом. Это четкое напоминание врагу: мы здесь, мы готовы сражаться до конца. Ни одного метра нашей земли мы не отдадим без боя», – отметили в бригаде.

Напомним, что 30 июня на карте проекта DeepState после зафиксированного аналитиками продвижения оккупантов на Новопавловском направлении впервые появилась «серая зона» на территории Днепропетровщины – недалеко от села Дачное.



Позже в DeepState рассказали о «серой зоне» в Днепропетровской области.



2 июля в Генштабе ВСУ опровергли захват первого села на Днепропетровщине – Дачного. Военные РФ были уничтожены или попали в плен.