Украинские беспилотники поразили завод по производству боеприпасов в Московской области

Дым после удара по заводу в Московской области. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 7 июля подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины нанесли огневое поражение по АО «Краснозаводской химический завод» в Московской области РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Зафиксировали серию взрывов в районе города Краснозаводск и движение пожарной техники в соседних населенных пунктах. Результаты огневого поражения уточняются.



На этом предприятии производят пиротехнические средства и боеприпасы, в частности термобарические боевые части для БПЛА «Шахед».

Напомним, что 4 июля украинские беспилотники поразили завод по производству боевых частей для «шахедов» в Подмосковье, в результате чего возник пожар.