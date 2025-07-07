Удар по пятиэтажке в Константиновке: из-под завалов достали фрагменты тела

Последствия удара по пятиэтажке в Константиновке. Фото: ГСЧС

Продолжаются аварийно-спасательные работы на месте частично разрушенной пятиэтажки в городе Константиновка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



В результате удара был разрушен подъезд с пятого по первый этаж. По предварительной информации, под завалами оказались два человека. Возник пожар разрушенных строительных элементов конструкций.



В ходе аварийно-спасательных работ бойцы ГСЧС достали фрагменты тела и передали их для проведения идентификации. Спасатели разобрали 67 тонн строительных конструкций и потушили пожар на площади 150 квадратных метров.



В настоящее время работы приостановили из-за угрозы для жизни и здоровья личного состава спасателей.

Напомним, ночью 6 июля российская армия тремя авиабомбами ударила по Константиновке.