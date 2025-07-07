В оккупированной Луганской области более 150 тысяч жителей остались без питьевой воды – ОВА

В оккупированной Луганской области более 150 тысяч жителей нескольких городов остались без питьевой воды из-за аварийного водопровода. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.



По его словам, это жители Кадиевки, Брянки, Зоринска и ряда поселков и сел.



«Эта территория была захвачена Россией еще в 2014 году. В течение 11 лет восстановлению критической инфраструктуры россияне не уделяли никакого внимания», – отметил Харченко.

Напомним, что на оккупированной Луганщине в аварийном состоянии находятся 80% водопроводных сетей.