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В оккупированной Луганской области более 150 тысяч жителей остались без питьевой воды – ОВА

07 июля 2025, 22:50

В оккупированной Луганской области более 150 тысяч жителей остались без питьевой воды – ОВА

В оккупированной Луганской области более 150 тысяч жителей нескольких городов остались без питьевой воды из-за аварийного водопровода. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.

По его словам, это жители Кадиевки, Брянки, Зоринска и ряда поселков и сел.

«Эта территория была захвачена Россией еще в 2014 году. В течение 11 лет восстановлению критической инфраструктуры россияне не уделяли никакого внимания», – отметил Харченко.

Напомним, что на оккупированной Луганщине в аварийном состоянии находятся 80% водопроводных сетей.

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