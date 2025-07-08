Правоохранитель в Житомире устроил ДТП в состоянии опьянения

Место ДТП. Фото: ДБР

Государственное бюро расследований расследует смертельное ДТП в Житомире с участием сотрудника правоохранительных органов, сообщает пресс-центр ГБР.



По данным следствия, работники ГБР задержали и сообщили о подозрении правоохранителю из Житомирской области, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельную аварию.



Около 1:20 ночи 7 июля 2025 года в Житомире водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в бетонную опору. Вне рабочего времени он перевозил двух несовершеннолетних девушек — 16 и 17 лет — и 25-летнего мужчину.

Место ДТП. Фото: ДБР

В результате аварии 16-летняя девушка погибла на месте, остальные пассажиры с множественными травмами были госпитализированы.



По результатам освидетельствования, водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения — уровень алкоголя в крови превышал допустимую норму более чем в пять раз.