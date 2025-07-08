Российский дрон попал в многоэтажный дом в Константиновке

Россияне атаковали Константиновку. Фото: Сергей Горбунов

Во вторник, 8 июля, российские военные ударили по жилому сектору города Константиновка Донецкой области. Информации о жертвах и пострадавших нет. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



«Около 11:00 российские войска снова атаковали город, нанеся удар с FPV-дрона по жилому сектору. Враг цинично попал в многоэтажный дом, где проживают мирные жители», — отметил он.





По словам Горбунова, россияне повредили многоквартирный дом.



Ранее мы писали, что в городе Константиновка Донецкой области снова произошли атаки со стороны российских оккупационных войск.

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