Удары по штабу: атакованы позиции 41-й и 20-й армий РФ в Луганской области

Во временно оккупированных населенных пунктах Беловодск и Старобельск Луганской области зафиксированы удары по позициям российских войск. По предварительным данным, атакованы командные пункты 41-й и 20-й общевойсковых армий, пишет Supernova+.



Кроме того, нанесен удар по месту дислокации 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии, базирующейся в районе Сватово.

Уточняется информация о потерях. На фотосвидетельствах с места событий видны характерные повреждения, предположительно вызванные поражающими элементами в виде металлических шариков, говорится в сообщении.



