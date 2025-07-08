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Удары по штабу: атакованы позиции 41-й и 20-й армий РФ в Луганской области

08 июля 2025, 13:00

Удары по штабу: атакованы позиции 41-й и 20-й армий РФ в Луганской области

Удары по штабу: атакованы позиции 41-й и 20-й армий РФ в Луганской области

Во временно оккупированных населенных пунктах Беловодск и Старобельск Луганской области зафиксированы удары по позициям российских войск. По предварительным данным, атакованы командные пункты 41-й и 20-й общевойсковых армий, пишет Supernova+.

Кроме того, нанесен удар по месту дислокации 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии, базирующейся в районе Сватово.

Уточняется информация о потерях. На фотосвидетельствах с места событий видны характерные повреждения, предположительно вызванные поражающими элементами в виде металлических шариков, говорится в сообщении.


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