«Белые ангелы» эвакуируют людей из-под обстрелов в Покровске

Разрушенный Покровск.

Из разрушенного Покровска «Белые ангелы» совместно с волонтёрами эвакуируют уцелевших жителей. Видео эвакуации опубликовал пресс-центр МВД.







«Город — сплошная рана. Не выдерживая страшных реалий, люди ежедневно просят об эвакуации. Несколько заявок поступили с крайних улиц, находящихся под постоянным огневым контролем врага. Заезжать туда — практически самоубийство, но "Белые ангелы" рискнули», — говорится в описании к видео.

Полицейские едва не попали под удар — буквально перед их проездом россияне сбросили авиабомбу и ударили дроном, сожгли гражданское авто.

Напомним, россияне ранили полицейского в Покровске во время эвакуации.