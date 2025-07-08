Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

ВСУ показали, как сбивают десятки российских БПЛА дронами

08 июля 2025, 14:14

ВСУ показали, как сбивают десятки российских БПЛА дронами

БПЛА РФ — в прицеле дрона ВСУ БПЛА РФ — в прицеле дрона ВСУ

В сети опубликовали видео уничтожения десятков российских беспилотников. Кадры опубликовал СтратКом ВСУ.

Среди сбитых дронов — как редкие «Куб-2» и «Supercam», так и более распространённые «Zala» и «Ланцет».

Также зафиксированы так называемые «воздушные франкенштейны» — например, «Молния-2» с противотанковой миной, прикреплённой с помощью клейкой ленты.

«Выглядит смешно, но если эта ошибка природы долетит — будет беда. Поэтому мы сначала сбиваем, а потом улыбаемся», — говорится в описании к видео.

Напомним, ВСУ ударили дроном Vampire по авто оккупантов вблизи Малиновки.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Украина Донецкая область
Прочее
атака дронов ВСУ Уничтожение БПЛА РФ

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:17
ФСБ отобрала паспорт у крымского коллаборанта, возглавлявшего штаб оппозиционного кандидата
13:00
Удары по штабу: атакованы позиции 41-й и 20-й армий РФ в Луганской области
12:08
РФ вывезла более 100 подростков из Запорожья на военные сборы
11:37
На оккупированной части Луганщины захватчики хотят отправить медиков в военные госпитали
10:32
На оккупированной Луганщине дроны атаковали центры Старобельска, Беловодска и Сватово: есть пострадавший
22:50
В оккупированной Луганской области более 150 тысяч жителей остались без питьевой воды – ОВА
15:35
В Мариуполе снимают фильм о «спасении» города в 2022 году
13:20
Парк Щербакова в Донецке сегодня: место отдыха стало трибуной для «Единой России» и «Юнармии»
15:56
DeepState: оккупанты продвигаются в районах Попов Яра, Ялты, Толстого и Веселого
15:53
На оккупированной Луганщине острый дефицит водителей автобусов
13:04
Российская армия захватила два села на Донетчине
19:47
На Запорожской АЭС произошел блэкаут из-за удара армии РФ
19:25
Биометрическая зачистка: как оккупационные власти проверяют каждого владельца SIM-карты на Донбассе
18:26
«Принцип перемешивания»: куда Россия вывозит на отдых украинских детей
17:17
Оккупанты обустроили рембазу на Луганском пороховом заводе
15:33
МиГ-29 ВСУ ударил GBU-39 по зданию с оккупантами
14:59
Четыре человека погибли в Петровском районе Донецка после обстрела
14:18
В оккупированном в Донецке обстрелян поселок Трудовские: сообщается о погибших и раненых
10:44
В Луганской области оккупанты давят на местных предпринимателей. Что происходит
08:56
В Донецке людей «выселяют» с рынка — что будет с «Аквилоном»
все новости
15:03
Stern: Треть бездомных в Германии — беженцы с Украины
14:40
«Укрзализныця» представила первый безбарьерный вагон
14:35
Пограничники задержали 19-летнего жителя Львова, который 13 раз пытался незаконно пересечь границу
14:17
ФСБ отобрала паспорт у крымского коллаборанта, возглавлявшего штаб оппозиционного кандидата
14:14
ВСУ показали, как сбивают десятки российских БПЛА дронами
13:30
«Белые ангелы» эвакуируют людей из-под обстрелов в Покровске
13:00
Удары по штабу: атакованы позиции 41-й и 20-й армий РФ в Луганской области
12:51
В российской армии в период мобилизация смогу служить иностранцы: Путин подписал указ
12:50
Российский дрон попал в многоэтажный дом в Константиновке
12:42
Правоохранитель в Житомире устроил ДТП в состоянии опьянения
12:15
Ночью и утром россияне били по Константиновке авиабомбой и ударным дроном — ГВА
12:08
РФ вывезла более 100 подростков из Запорожья на военные сборы
12:02
Новейший российский дрон «Альтаир» рухнул на жилой дом в Казани
11:38
ВСУ ударили дроном Vampire по авто оккупантов вблизи Малиновки
11:37
На оккупированной части Луганщины захватчики хотят отправить медиков в военные госпитали
11:29
Армия РФ обстреляла Константиновку: сообщают о «прилете» в 14-этажный дом
11:11
Российские обстрелы уничтожили церковь в Золотом Колодце на храмовый праздник
11:05
Удар РФ по «Охматдету»: ГУР идентифицировало российского майора, причастного к обстрелу
10:57
Оккупанты ударили дроном по АЗС и пожарной машине в Херсоне
10:36
Три человека погибли, десять ранены: Донетчину атаковали дроны и артиллерия
все новости
ВИДЕО
БПЛА РФ — в прицеле дрона ВСУ ВСУ показали, как сбивают десятки российских БПЛА дронами
08 июля, 14:14
Разрушенный Покровск. «Белые ангелы» эвакуируют людей из-под обстрелов в Покровске
08 июля, 13:30
Удары по штабу: атакованы позиции 41-й и 20-й армий РФ в Луганской области Удары по штабу: атакованы позиции 41-й и 20-й армий РФ в Луганской области
08 июля, 13:00
Новейший российский дрон «Альтаир» рухнул на жилой дом в Казани Новейший российский дрон «Альтаир» рухнул на жилой дом в Казани
08 июля, 12:02
Взрыв авто оккупантов в районе Малиновки. ВСУ ударили дроном Vampire по авто оккупантов вблизи Малиновки
08 июля, 11:38
Российские обстрелы уничтожили церковь в Золотом Колодце на храмовый праздник Российские обстрелы уничтожили церковь в Золотом Колодце на храмовый праздник
08 июля, 11:11
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор