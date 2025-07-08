ВСУ показали, как сбивают десятки российских БПЛА дронами

БПЛА РФ — в прицеле дрона ВСУ

В сети опубликовали видео уничтожения десятков российских беспилотников. Кадры опубликовал СтратКом ВСУ.



Среди сбитых дронов — как редкие «Куб-2» и «Supercam», так и более распространённые «Zala» и «Ланцет».



Также зафиксированы так называемые «воздушные франкенштейны» — например, «Молния-2» с противотанковой миной, прикреплённой с помощью клейкой ленты.



«Выглядит смешно, но если эта ошибка природы долетит — будет беда. Поэтому мы сначала сбиваем, а потом улыбаемся», — говорится в описании к видео.

Напомним, ВСУ ударили дроном Vampire по авто оккупантов вблизи Малиновки.