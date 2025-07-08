ФСБ отобрала паспорт у крымского коллаборанта, возглавлявшего штаб оппозиционного кандидата

Крымского коллаборанта и политтехнолога Дмитрия Кисиева лишили гражданства РФ за «дестабилизацию», сообщил «Крымский ветер».



Российские власти аннулировали гражданство Дмитрия Кисиева — крымского политтехнолога и коллаборанта, который получил российский паспорт после оккупации полуострова в 2014 году.



Как рассказал сам Кисиев в комментарии российским СМИ, его задержала полиция, а в отделении вручили заключение ФСБ. В документе указано, что его действия якобы «негативно влияют на политическую и социальную стабильность в обществе». Это стало основанием для лишения его российского гражданства.



Кисиев родом из Джанкоя. После 2014 года активно участвовал в российских политических процессах, включая руководство предвыборным штабом Бориса Надеждина на президентских выборах 2024 года — одного из немногих оппозиционных кандидатов, допущенных до предвыборной кампании в РФ.