Пограничники задержали 19-летнего жителя Львова, который 13 раз пытался незаконно пересечь границу

Пограничники задержали в районе пункта пропуска «Тиса» 19-летнего жителя Львова, который пытался незаконно пересечь границу с Венгрией. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Отмечается, что в ходе проверки пограничники установили: житель Львова с ноября 2024 года уже 13 раз пытался пересечь границу — с Молдовой, Словакией и Венгрией.
Задержанного привлекли к административной ответственности по статье о попытке незаконного пересечения государственной границы.
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