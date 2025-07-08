Пограничники задержали 19-летнего жителя Львова, который 13 раз пытался незаконно пересечь границу

Молодой житель Львова 13 раз пытался незаконно пересечь границу. его задержали. Фото: Государственная пограничная служба Украины

Пограничники задержали в районе пункта пропуска «Тиса» 19-летнего жителя Львова, который пытался незаконно пересечь границу с Венгрией. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что в ходе проверки пограничники установили: житель Львова с ноября 2024 года уже 13 раз пытался пересечь границу — с Молдовой, Словакией и Венгрией.

Задержанного привлекли к административной ответственности по статье о попытке незаконного пересечения государственной границы.