Армия РФ планирует снова использовать химическое оружие против ВСУ: разведка перехватила разговор

Перехваченный разговор оккупантов. Фото: кадр из видео

В перехваченном украинскими разведчиками разговоре российские военнослужащие обсуждают подготовку к очередному военному преступлению – применению химического оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки.



Оккупанты планируют использовать ядовитые вещества против позиций ВСУ.



«Да, о ней думали. Продвинемся по югу, надо будет артой туда полупить. Значит, завтра будем с «этой штукой» прям заходить и в упор лупить. Завтра будем с «этой штукой», прям задувать внутрь», – говорит россиянин.

Напомним, что ГУР идентифицировало российского майора, причастного к обстрелу «Охматдета» в Киеве.