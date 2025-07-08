Суд вынес приговор бывшей чиновнице РГА на Луганщине: она организовала «выборы» в оккупации

Осужденная экс-чиновница РГА на Луганщине. Фото: СБУ

Суд приговорил к восьми годам лишения свободы бывшую работницу службы по делам детей Счастьенской районной государственной администрации за проведение псевдовыборов на оккупированной территории Луганской области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.



Согласно материалам дела, весной 2023 года женщина добровольно возглавила так называемую «Территориальную избирательную комиссию Станично-Луганского района ЛНР».



Во взаимодействии с оккупационной администрацией она обеспечила проведение на территории громады «выборов депутатов Совета Станично-Луганского муниципального округа ЛНР первого созыва». В частности, фигурантка принимала участие в формировании участковых избирательных комиссий, регистрации кандидатов и избранных депутатов от российских партий, лично вручала удостоверение «победителям выборов».



Она продолжает сотрудничество с оккупационными органами, способствует усилению политических и административных структур агрессора на захваченной территории, выступает в учебных заведениях, распространяет российские пропагандистские фейки.



Бывшую чиновницу признали виновной по ч. 5 ст. 111-1 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. У нее конфискуют все имущество.



Женщина находится в розыске. Срок отбывания наказания будет считаться с даты задержания.

Напомним, что контрразведка СБУ задержала агентов ФСБ и ГРУ, они готовили новые удары по городу Краматорск Донецкой области.