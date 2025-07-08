Суд отправил «за решетку» российскую разведчицу из Бахмута, которая снимала видео для ФСБ

Осужденная российская разведчица из Бахмута. Фото: Донецкая областная прокуратура

Суд признал жительницу города Бахмут Донецкой области виновной в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении ВСУ (ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 114). Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



Российскую разведчицу приговорили к восьми годам лишения свободы.



В апреле 2022 года женщина, пообщавшись в Телеграм с представителем центрального аппарата ФСБ РФ, изъявила желание передавать оккупационным силам видеоотчеты о расположении подразделений Сил обороны Украины.



Выполняя поручение вербовщика, она фиксировала места дислокации подразделений ВСУ в своем городе. При этом, чтобы не привлекать к себе на улице лишнее внимание, держала перед собой телефон, притворяясь, что делает селфи. Таким образом, вместо ее лица камера снимала украинских военнослужащих, которые в то время несли дежурство на одном из контрольно-пропускных пунктов. Также женщина сняла и передала российскому силовику файлы о местах дислокации личного состава и размещения штаба бригады ВСУ.



Кроме того, правоохранители установили, что в 2014 году бахмутчанка в качестве «члена участковой избирательной комиссии» принимала участие в проведении на территории города незаконного референдума. По его «результатам» фейоквая «ДНР» заявила о своем псевдогосударственном суверенитете.

Напомним, что суд вынес приговор бывшей чиновнице РГА на Луганщине, она организовала «выборы» в оккупации.