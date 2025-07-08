Российская армия нанесла удары по Купянску: есть погибший и пострадавшие

8 июля около 12:40 российская армия нанесла авиационный удар по городу Купянск Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
По предварительным данным, оккупанты применили авиабомбу ФАБ-500. Повреждены дома. В результате атаки взрывное ранение получила 65-летняя женщина.
Около 16:10 город попал под артиллерийский обстрел. Погиб 68-летний мужчина. Женщина 66 лет испытала острый шок.
Напомним, что 8 июля российский БПЛА атаковал центр города Краматорск на Донетчине.