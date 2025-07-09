Российские дроны массированно атаковали Доброполье: один из беспилотников ударил в многоэтажку

Город Доброполье в Покровском районе Донецкой области пережил массированную атаку ударными беспилотниками типа «Шахед» ночью и утром 9 июля. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Телеграм-канал «Доброполье Онлайн» отмечает, что город подвергся мощным ударам. Этот воздушный налет стал одним из самых интенсивных за последнее время.

В свою очередь телеграм-канал «Типичное Доброполье» сообщает, что один из дронов попал в многоэтажку, и опубликовал видео последствий прилёта.

По информации канала «Доброполье Инфо», еще два мощных взрыва прогремели в Доброполье сегодня утром — в 8:35 и в 8:55.

Угроза дальнейшего обстрела сохраняется.