Рекордная атака: РФ выпустила 741 цель по Украине за ночь

В ночь на 9 июля (с 20:00 8 июля) оккупанты осуществили массированную атаку, применив 741 средство воздушного нападения, сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.
По данным военных, враг использовал:
Согласно данным Воздушных сил ВСУ, основным направлением удара стала Волынская область, в частности — город Луцк.
По состоянию на 08:30 силами ПВО Украины уничтожено 718 целей:
Также зафиксировано 4 попадания и 14 случаев падения обломков на территории Украины. Информация о последствиях уточняется.
Ранее сообщалось, что РФ нанесла массированный удар по Луцку дронами и ракетами.
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