На Луганщине оккупанты отключают газ и свет в прифронтовых городах и селах за малейшую задолженность – ОВА

В Луганской области оккупанты отключают газоснабжение и электроснабжение в прифронтовых городах и селах за малейшую задолженность. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.



По его словам, речь идет о городах Голубовка, Сокологорск, Северскодонецк и Лисичанск, населенных пунктах Сватовщины, Кременщины и Славяносербщины.



«Жесткие правила начали действовать с июня. Начисления производятся даже при отсутствии хозяев жилья. Захватчики требуют у каждого оставшегося без газа и электричества абонента срочно погасить долг. Однако из-за отсутствия рабочих мест в разрушенных россиянами городах средства на оплату услуг есть далеко не у всех», – рассказал начальник Луганской ОВА.

Напомним, что в оккупированной Луганской области более 150 тысяч жителей остались без питьевой воды.