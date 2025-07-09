Две женщины погибли в Белицком из-за российского авиаудара: в сети появилось видео последствий

Россияне сбросили авиабомбу на город Белицкое Донецкой области. Погибли две женщины. Фото: Доброполье.info

Вечером 8 июля российские оккупанты сбросили авиабомбу КАБ-250 на город Белицкое Покровского района Донецкой области. Удар пришёлся в плотную жилую застройку, сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Отмечается, что в результате атаки погибли две женщины, еще три человека в возрасте 19, 28 и 45 лет получили минно-взрывные травмы, осколочные ранения и резаную рану.

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По информации телеграм-канала «Доброполье info», под удар попали училище и магазин. Погибли продавщица магазина и покупательница.

Канал также опубликовал видео последствий атаки на Белицкое.

Ранее сообщалось, что город Доброполье в Покровском районе Донецкой области ночью и утром подвергся массированной атаке российских беспилотников. Один из дронов ударил в многоэтажку.