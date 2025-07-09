Дроны атаковали Курскую область: погиб сотрудник Росгвардии

В ночь на 9 июля дроны атаковали городской пляж «Городской» в Курске. В результате атаки погибли трое мужчин, один из которых — сотрудник Росгвардии.



РосСМИ сообщают также о повреждении нескольких жилых домов в Железнодорожном округе Курска. Под удар попали инфекционный корпус ЦРБ, здание скорой помощи и агрофирма в Рыльске. В результате были выбиты окна, загорелась крыша, а в одном из зданий вспыхнул пожар. Как пишут росСМИ, беспилотники, которые атаковали пляж в Курске, несли по 5 кг пластида, который был начинен поражающими элементами в виде металлических шариков диаметром 4,5 мм.

Напомним, во временно оккупированных населенных пунктах Беловодск и Старобельск Луганской области зафиксированы удары по позициям российских войск. На фотосвидетельствах с места событий видны характерные повреждения, предположительно вызванные поражающими элементами в виде металлических шариков.