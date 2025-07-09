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Су-27 ВСУ ударил по складу БПЛА и живой силе РФ на ВОТ Луганщины

09 июля 2025, 10:18

Су-27 ВСУ ударил по складу БПЛА и живой силе РФ на ВОТ Луганщины

Авиаудар по складу оккупантов на Луганщине Авиаудар по складу оккупантов на Луганщине

Су-27 Воздушных сил ВСУ нанес удар по месту сбора российских беспилотников и живой силы оккупантов в Луганской области. Об этом сообщили лётчики ВСУ в блоге «Соняшник».

По данным проекта War Archive, удар был нанесён юго-западнее города Приволье.

«Несмотря на почти полную оккупацию Луганщины, наши силы продолжают держать оборону и нуждаются в поддержке. Поэтому авиация будет работать дальше по всем направлениям», — говорится в описании к видео.

Напомним, МиГ-29 ВСУ ударил по КП оккупантов с помощью AASM Hammer.

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