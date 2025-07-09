«Черный лес» уничтожил российский ЗРК «Бук-М1» ударом дрона

Бойцы бригады «Черный лес» совместно с 413-м батальоном СБС «Рейд» нанесли точный удар по российскому зенитно-ракетному комплексу «Бук-М1».
На видео, обнародованном подразделением, зафиксирован момент поражения техники вражеского ПВО с помощью FPV-дрона. Российская установка пыталась замаскироваться среди деревьев, однако оператор беспилотника вывел заряд точно в цель. В результате удара машина начала гореть.
Впоследствии в пресс-службе «Черного леса» заявили о полном уничтожении российского зенитного комплекса.
«Это еще один минус в противовоздушной обороне врага», — отметили украинские военные.
Справка: «Бук-М1» — советский средней дальности зенитно-ракетный комплекс, способный поражать аэродинамические цели на расстоянии до 35 км. Его уничтожение — важный шаг для обеспечения работы украинской авиации и дронов на этом участке фронта.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях