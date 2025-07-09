Машины скорой помощи в Белгородской области России стали накрывать антидроновыми сетками

В Белгородской области России автомобили скорой помощи стали накрывать антидроновыми сетками. Фото: Пепел Белгород

В городе Шебекино Белгородской области России заметили первые автомобили неотложной помощи с антидроновыми сетками. На это обратил внимание канал «Пепел Белгород».

Издание пишет, что в июне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил установить такую защиту от беспилотников на все автомобили скорой помощи в приграничных районах региона.

Отмечается, что ранее антидроновые сетки уже использовались для защиты сельскохозяйственной техники от дронов в Белгородской области.