Машины скорой помощи в Белгородской области России стали накрывать антидроновыми сетками

В городе Шебекино Белгородской области России заметили первые автомобили неотложной помощи с антидроновыми сетками. На это обратил внимание канал «Пепел Белгород».
Издание пишет, что в июне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил установить такую защиту от беспилотников на все автомобили скорой помощи в приграничных районах региона.
Отмечается, что ранее антидроновые сетки уже использовались для защиты сельскохозяйственной техники от дронов в Белгородской области.
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