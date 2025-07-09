Луганская область: ВСУ нанесли авиаудар по профилакторию с российскими военными в районе Приволья

Вооруженные силы Украины нанесли авиационный удар по зданию профилактория в районе временно оккупированного города Приволье Луганской области.



По предварительной информации, в момент удара в здании могли находиться российские военные.

О точечном ударе сообщают несколько телеграм-каналов, ссылаясь на свои источники. На данный момент официальной информации о количестве пострадавших или масштабе разрушений не поступало.

Напомним, во временно оккупированных населенных пунктах Беловодск и Старобельск Луганской области 8 июля были зафиксированы удары по позициям российских войск.