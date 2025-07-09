Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

ЕСПЧ впервые признал Россию виновной в массовых нарушениях прав человека и крушении рейса МН17 на Донбассе

09 июля 2025, 14:00

ЕСПЧ впервые признал Россию виновной в массовых нарушениях прав человека и крушении рейса МН17 на Донбассе

Боевики делали фото на фоне обломков сбитого Малайзийского боинга. Фото: censor.net.ua Боевики делали фото на фоне обломков сбитого Малайзийского боинга. Фото: censor.net.ua

Европейский суд по правам человека признал Россию виновной в многочисленных нарушениях прав человека, а также в крушении рейса МН17. Решение было обнародовано сегодня, 9 июля.

В чем признали виновной Россию?  

Россия признана виновной в системных нарушениях прав человека, которые происходили на оккупированных территориях Украины до и после 24 февраля 2022 года. Суд единогласно установил свою юрисдикцию по жалобам, касающимся событий до 16 сентября 2022 года — даты прекращения членства России в Совете Европы.

Среди нарушений — произвольные убийства гражданских и военнопленных, незаконное лишение свободы, бесчеловечное обращение и пытки, игнорирование последствий ударов по мирному населению, системное подавление украинской идентичности, депортация украинских детей и взрослых на оккупированные территории или вглубь России.

Дело объединило четыре межгосударственные жалобы Украины и Нидерландов против России:

  • «Украина против России» (№8019/16) — нарушения в ходе конфликта на Донбассе, включая сбитие МН17, пытки и принудительный труд;
  • «Украина против России» (№43800/14) — похищение и вывоз детей в Россию в 2014 году;
  • «Нидерланды против России» (№28525/20) — обстоятельства крушения рейса МН17;
  • «Украина против России» (№11055/22) — массовые нарушения прав человека после 24 февраля 2022 года.

Это первое решение международного суда, прямо возложившее на Москву ответственность за нарушения прав человека после начала полномасштабного вторжения в Украину. Однако решение имеет преимущественно символический характер, так как Россия еще в 2022 году проигнорировала требование Международного суда ООН прекратить боевые действия.

Суд установил, что малайзийский Boeing, выполнявший рейс МН17 над Донбассом, был сбит из российского ЗРК «Бук», и за это несет ответственность Россия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 июля заявил журналистам: «Не собираемся выполнять постановления, считаем их ничтожными».

При этом семьи погибших в катастрофе МН17 считают это решение важной вехой в многолетней борьбе за справедливость, отмечает западная пресса.

Расследование крушения «Боинга» и вердикт

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом. 17 ноября 2022 года суд в Гааге вынес вердикт в деле о крушении «Боинга» МН17 Малазийских авиалиний. Следствие искало виновных в смерти 298 пассажиров, среди которых было 80 детей, восемь лет и четыре месяца.

Международная следственная группа многие годы занималась делом МН17. Более двух лет его детально рассматривал суд. В итоге в причастности к катастрофе, помимо российского военного Игоря Гиркина, обвинили еще троих. Это Сергей Дубинский — старший офицер ГРУ российской армии в отставке и первый глава военной разведки «ДНР». Олег Пулатов — подполковник запаса российских Воздушно-десантных войск. На момент крушения он занимал должность «замглавы разведслужбы ДНР». И Леонид Харченко — гражданин Украины, командир разведки группировки «ДНР».

Согласно выводам следствия, «Боинг» был поражен ракетой класса «земля-воздух», выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Бук» с территории Первомайского Луганской области. На момент крушения самолета этот населенный пункт был оккупирован, а голландский суд, среди прочего, уточнил, что эту территорию по состоянию на 17 июля 2014 года контролировала Россия.

ЗРК, из которого выпустили ракету, принадлежал 53-й бригаде противовоздушной обороны российских Вооруженных сил. На основе перехватов телефонных разговоров следствие установило, что командиры «ДНР», в том числе Гиркин, просили доставить им подобный зенитно-ракетный комплекс, чтобы противодействовать украинской авиации. «Бук» попал в Украину через неподконтрольный Киеву участок границы с РФ. За его перемещение отвечал обвиняемый Сергей Дубинский. Сначала «Бук» прибыл в Донецк, потом поехал в сторону Снежного. После запуска ракеты ЗРК вернули на территорию России.

Окружной суд Гааги признал виновными Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Олега Пулатова, который, кстати, единственный из четверых сотрудничал со следствием, оправдали из-за недостатка доказательств. Суд заочно приговорил всех троих к пожизненному заключению и поручил обеспечить их арест. Также трое осужденных должны выплатить семьям погибших 16 миллионов евро компенсаций. Юристы подчеркивают: у подобных преступлений нет срока давности, поэтому рано или поздно виновные сядут в тюрьму.

«Украина против России»: дело №43800/14

Это межгосударственная жалоба Украины в ЕСПЧ, поданная в 2014 году. В ней Украина утверждает, что Россия системно похищала украинских детей на территориях Донбасса, контролируемых поддерживаемыми ею силами, и вывозила их на территорию РФ.

Основные обвинения:

  • незаконное перемещение несовершеннолетних без согласия родителей или опекунов;
  • нарушение права на семейную жизнь и безопасности детей;
  • отсутствие гарантий возвращения детей на подконтрольную Украине территорию.

Это дело рассматривалось в пакете с другими жалобами Украины и стало одной из первых попыток юридически зафиксировать практику депортации детей как нарушение Европейской конвенции по правам человека.

Ордер на арест главы Кремля Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой был выдан Международным уголовным судом (МУС) в Гааге 17 марта 2023 года.

Основанием стала незаконная депортация и перемещение украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Это дело рассматривается как военное преступление в соответствии с Римским статутом МУС. Суд считает, что есть достаточные основания полагать, что Путин и Львова-Белова несут личную ответственность за организацию этой депортации.

«Украина против России»: дело №11055/22

Эта межгосударственная жалоба была подана в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Украина обвинила Россию в массовых и грубых нарушениях прав человека, в частности:

  • произвольных убийствах гражданских лиц;
  • пытках и бесчеловечном обращении;
  • разрушении инфраструктуры;
  • принудительном перемещении мирных жителей, включая депортацию детей;
  • подавлении украинской идентичности и культуры на оккупированных территориях.

Это одно из ключевых дел, по которым Европейский суд по правам человека признал Россию виновной в системных нарушениях Европейской конвенции.

ТЕГИ

Прочее
права человека Боинг 777 крушение самолета
Организации
ЕСПЧ

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Компенсации за разрушенное жилье в Украине получают не все — почему и как это исправить?
В Украине создан реестр повреждённого и уничтоженного имущества — единый источник для верификации разрушений. Он стал основой и для Международного реестра убытков — в частности по жилой недвижимости.
08 июля 2025, 18:47
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:50
«АТЕШ» передал координаты ПВО РФ под Волновахой — цель уничтожена
11:49
Луганская область: ВСУ нанесли авиаудар по профилакторию с российскими военными в районе Приволья
10:48
ВСУ поразили склад и пункт дислокации оккупантов в Ясиноватой
10:18
Су-27 ВСУ ударил по складу БПЛА и живой силе РФ на ВОТ Луганщины
09:09
РФ превращает оккупированные территории в офшор — Жовта Стрічка
14:17
ФСБ отобрала паспорт у крымского коллаборанта, возглавлявшего штаб оппозиционного кандидата
13:00
Удары по штабу: атакованы позиции 41-й и 20-й армий РФ в Луганской области
12:08
РФ вывезла более 100 подростков из Запорожья на военные сборы
11:37
На оккупированной части Луганщины захватчики хотят отправить медиков в военные госпитали
10:32
На оккупированной Луганщине дроны атаковали центры Старобельска, Беловодска и Сватово: есть пострадавший
22:50
В оккупированной Луганской области более 150 тысяч жителей остались без питьевой воды – ОВА
15:35
В Мариуполе снимают фильм о «спасении» города в 2022 году
13:20
Парк Щербакова в Донецке сегодня: место отдыха стало трибуной для «Единой России» и «Юнармии»
15:56
DeepState: оккупанты продвигаются в районах Попов Яра, Ялты, Толстого и Веселого
15:53
На оккупированной Луганщине острый дефицит водителей автобусов
13:04
Российская армия захватила два села на Донетчине
19:47
На Запорожской АЭС произошел блэкаут из-за удара армии РФ
19:25
Биометрическая зачистка: как оккупационные власти проверяют каждого владельца SIM-карты на Донбассе
18:26
«Принцип перемешивания»: куда Россия вывозит на отдых украинских детей
17:17
Оккупанты обустроили рембазу на Луганском пороховом заводе
все новости
14:55
В Донецкой области огонь охватил леса и поля: за сутки горело более 35 гектаров — ГСЧС
14:51
Российская армия продвинулась возле трассы «Покровск-Константиновка» – DeepState
14:41
Донетчина: в Покровской громаде все еще остаются 3100 человек
14:24
После сбития беспилотника в Белгороде загорелась электроподстанция
14:23
Родинское и Константиновка: восемь погибших на Донетчине 9 июля
14:00
ЕСПЧ впервые признал Россию виновной в массовых нарушениях прав человека и крушении рейса МН17 на Донбассе
13:33
СБУ задержала граждан КНР по делу о шпионаже в отношении ракетного комплекса «Нептун»
13:33
ВСУ показали, как сбивают «Шахеды» в небе над Украиной
12:58
Зеленский прибыл в Рим перед конференцией по восстановлению Украины
12:50
«АТЕШ» передал координаты ПВО РФ под Волновахой — цель уничтожена
12:39
Компенсации по «єВідновленню»: почти 430 млн гривен получили жители Краматорска за разрушенное жилье
12:36
Россия потеряла уже 100 тяжелых огнеметных систем в войне против Украины – ВСУ
12:22
Россияне массированно атаковали Доброполье: один из беспилотников ударил в многоэтажку
12:18
В ВСУ ответили, пытается ли российская армия обойти с востока Покровск вместе с Мирноградом
12:17
Столб дыма над Киевом: на ВДНХ вспыхнул пожар
12:02
Россияне атаковали военный аэродром в Волынской области — Воздушные силы
11:49
Луганская область: ВСУ нанесли авиаудар по профилакторию с российскими военными в районе Приволья
11:13
Машины скорой помощи в Белгородской области России стали накрывать антидроновыми сетками
11:10
Дроны атаковали Курскую область: погиб сотрудник Росгвардии
11:00
«Черный лес» уничтожил российский ЗРК «Бук-М1» ударом дрона
все новости
ВИДЕО
Донетчина: в Покровской громаде все еще остаются 3100 человек Донетчина: в Покровской громаде все еще остаются 3100 человек
09 июля, 14:41
Уничтоженный БпЛА «Шахед». ВСУ показали, как сбивают «Шахеды» в небе над Украиной
09 июля, 13:33
Удар по российской тяжелой огнеметной системе. Фото: кадр из видео Россия потеряла уже 100 тяжелых огнеметных систем в войне против Украины – ВСУ
09 июля, 12:36
Россияне массированно атаковали Доброполье: один из беспилотников ударил в многоэтажку Россияне массированно атаковали Доброполье: один из беспилотников ударил в многоэтажку
09 июля, 12:22
Столб дыма над Киевом: на ВДНХ вспыхнул пожар Столб дыма над Киевом: на ВДНХ вспыхнул пожар
09 июля, 12:17
Луганская область: ВСУ нанесли авиаудар по профилакторию с российскими военными в районе Приволья Луганская область: ВСУ нанесли авиаудар по профилакторию с российскими военными в районе Приволья
09 июля, 11:49
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор