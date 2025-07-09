ЕСПЧ впервые признал Россию виновной в массовых нарушениях прав человека и крушении рейса МН17 на Донбассе

Боевики делали фото на фоне обломков сбитого Малайзийского боинга. Фото: censor.net.ua

Европейский суд по правам человека признал Россию виновной в многочисленных нарушениях прав человека, а также в крушении рейса МН17. Решение было обнародовано сегодня, 9 июля.

В чем признали виновной Россию?

Россия признана виновной в системных нарушениях прав человека, которые происходили на оккупированных территориях Украины до и после 24 февраля 2022 года. Суд единогласно установил свою юрисдикцию по жалобам, касающимся событий до 16 сентября 2022 года — даты прекращения членства России в Совете Европы.

Среди нарушений — произвольные убийства гражданских и военнопленных, незаконное лишение свободы, бесчеловечное обращение и пытки, игнорирование последствий ударов по мирному населению, системное подавление украинской идентичности, депортация украинских детей и взрослых на оккупированные территории или вглубь России.

Дело объединило четыре межгосударственные жалобы Украины и Нидерландов против России:

«Украина против России» (№8019/16) — нарушения в ходе конфликта на Донбассе, включая сбитие МН17, пытки и принудительный труд;

«Украина против России» (№43800/14) — похищение и вывоз детей в Россию в 2014 году;

«Нидерланды против России» (№28525/20) — обстоятельства крушения рейса МН17;

«Украина против России» (№11055/22) — массовые нарушения прав человека после 24 февраля 2022 года.

Это первое решение международного суда, прямо возложившее на Москву ответственность за нарушения прав человека после начала полномасштабного вторжения в Украину. Однако решение имеет преимущественно символический характер, так как Россия еще в 2022 году проигнорировала требование Международного суда ООН прекратить боевые действия.

Суд установил, что малайзийский Boeing, выполнявший рейс МН17 над Донбассом, был сбит из российского ЗРК «Бук», и за это несет ответственность Россия.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 июля заявил журналистам: «Не собираемся выполнять постановления, считаем их ничтожными».

При этом семьи погибших в катастрофе МН17 считают это решение важной вехой в многолетней борьбе за справедливость, отмечает западная пресса.

Расследование крушения «Боинга» и вердикт

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом. 17 ноября 2022 года суд в Гааге вынес вердикт в деле о крушении «Боинга» МН17 Малазийских авиалиний. Следствие искало виновных в смерти 298 пассажиров, среди которых было 80 детей, восемь лет и четыре месяца.



Международная следственная группа многие годы занималась делом МН17. Более двух лет его детально рассматривал суд. В итоге в причастности к катастрофе, помимо российского военного Игоря Гиркина, обвинили еще троих. Это Сергей Дубинский — старший офицер ГРУ российской армии в отставке и первый глава военной разведки «ДНР». Олег Пулатов — подполковник запаса российских Воздушно-десантных войск. На момент крушения он занимал должность «замглавы разведслужбы ДНР». И Леонид Харченко — гражданин Украины, командир разведки группировки «ДНР».



Согласно выводам следствия, «Боинг» был поражен ракетой класса «земля-воздух», выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Бук» с территории Первомайского Луганской области. На момент крушения самолета этот населенный пункт был оккупирован, а голландский суд, среди прочего, уточнил, что эту территорию по состоянию на 17 июля 2014 года контролировала Россия.



ЗРК, из которого выпустили ракету, принадлежал 53-й бригаде противовоздушной обороны российских Вооруженных сил. На основе перехватов телефонных разговоров следствие установило, что командиры «ДНР», в том числе Гиркин, просили доставить им подобный зенитно-ракетный комплекс, чтобы противодействовать украинской авиации. «Бук» попал в Украину через неподконтрольный Киеву участок границы с РФ. За его перемещение отвечал обвиняемый Сергей Дубинский. Сначала «Бук» прибыл в Донецк, потом поехал в сторону Снежного. После запуска ракеты ЗРК вернули на территорию России.

Окружной суд Гааги признал виновными Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Олега Пулатова, который, кстати, единственный из четверых сотрудничал со следствием, оправдали из-за недостатка доказательств. Суд заочно приговорил всех троих к пожизненному заключению и поручил обеспечить их арест. Также трое осужденных должны выплатить семьям погибших 16 миллионов евро компенсаций. Юристы подчеркивают: у подобных преступлений нет срока давности, поэтому рано или поздно виновные сядут в тюрьму.

«Украина против России»: дело №43800/14

Это межгосударственная жалоба Украины в ЕСПЧ, поданная в 2014 году. В ней Украина утверждает, что Россия системно похищала украинских детей на территориях Донбасса, контролируемых поддерживаемыми ею силами, и вывозила их на территорию РФ.

Основные обвинения:

незаконное перемещение несовершеннолетних без согласия родителей или опекунов;

нарушение права на семейную жизнь и безопасности детей;

отсутствие гарантий возвращения детей на подконтрольную Украине территорию.

Это дело рассматривалось в пакете с другими жалобами Украины и стало одной из первых попыток юридически зафиксировать практику депортации детей как нарушение Европейской конвенции по правам человека.

Ордер на арест главы Кремля Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой был выдан Международным уголовным судом (МУС) в Гааге 17 марта 2023 года.

Основанием стала незаконная депортация и перемещение украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Это дело рассматривается как военное преступление в соответствии с Римским статутом МУС. Суд считает, что есть достаточные основания полагать, что Путин и Львова-Белова несут личную ответственность за организацию этой депортации.

«Украина против России»: дело №11055/22

Эта межгосударственная жалоба была подана в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Украина обвинила Россию в массовых и грубых нарушениях прав человека, в частности:

произвольных убийствах гражданских лиц;

пытках и бесчеловечном обращении;

разрушении инфраструктуры;

принудительном перемещении мирных жителей, включая депортацию детей;

подавлении украинской идентичности и культуры на оккупированных территориях.

Это одно из ключевых дел, по которым Европейский суд по правам человека признал Россию виновной в системных нарушениях Европейской конвенции.