После сбития беспилотника в Белгороде загорелась электроподстанция

В российском Белгороде при сбитии беспилотника загорелась электроподстанция. Фото: Пепел Белгород

Электроподстанцию в российском в Белгороде охватил огонь после того, как над нею сбили дрон. Об этом сообщает телеграм-канал «Пепел Белгород».

По данным канала, беспилотник, который целился в здание областного военкомата на улице Губкина, был сбит над электроподстанцией «Южная», расположенной в 50 метрах от него.

В результате падения обломков дрона начался пожар.

Ранее сообщалось, что на автомобили скорой помощи в Шебекино Белгородской области начали устанавливать антидроновые сетки.