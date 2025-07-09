После сбития беспилотника в Белгороде загорелась электроподстанция

Электроподстанцию в российском в Белгороде охватил огонь после того, как над нею сбили дрон. Об этом сообщает телеграм-канал «Пепел Белгород».
По данным канала, беспилотник, который целился в здание областного военкомата на улице Губкина, был сбит над электроподстанцией «Южная», расположенной в 50 метрах от него.
В результате падения обломков дрона начался пожар.
Ранее сообщалось, что на автомобили скорой помощи в Шебекино Белгородской области начали устанавливать антидроновые сетки.
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