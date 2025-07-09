Донетчина: в Покровской громаде все еще остаются 3100 человек

В Покровске все еще находятся около 1700 человек, а всего на территории громады проживает сегодня порядка 3100. Об этом сообщает Донецкая областная военная администрация.



Как подчеркивают в ОВА, доставить туда продукты питания, питьевую воду, медикаменты и строительные материалы удается исключительно благодаря помощи гуманитарных организаций.

Вся Донетчина находится под постоянными обстрелами, особенно страдают города, расположенные вблизи линии фронта.

Подробности о ситуации в регионе — в эфире национального телемарафона.