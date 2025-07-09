В Донецкой области огонь охватил леса и поля: за сутки горело более 35 гектаров — ГСЧС

За минувшие сутки спасатели привлекались к ликвидации 13 пожаров в экосистемах Донецкой области. Фото: ГСЧС в Донецкой области

В течение минувших суток спасатели Донецкой области привлекались к ликвидации 22 пожаров, из которых 13 возникли на открытых территориях и в лесу. Об этом сегодня сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что огонь охватил более 35 гектаров сухой травы, лесной подстилки, стерни и пшеницы.

В лесном массиве Лиманской громады загорелась лесная подстилка, огнем охвачено 19 гектаров территории — спасатели продолжают тушить пожар.

В Андреевской громаде занялось поле пшеницы — это возгорание удалось ликвидировать до прибытия пожарных на площади 500 кв. м.

В Дружковской громаде в результате обстрела загорелось поле стерни – спасатели ликвидировали пожар на площади 1 га.

В Александровской громаде огонь уничтожил 4 га сухой травы, а в Святогорской — 5 га.