В Донецкой области огонь охватил леса и поля: за сутки горело более 35 гектаров — ГСЧС

В течение минувших суток спасатели Донецкой области привлекались к ликвидации 22 пожаров, из которых 13 возникли на открытых территориях и в лесу. Об этом сегодня сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Отмечается, что огонь охватил более 35 гектаров сухой травы, лесной подстилки, стерни и пшеницы.
В лесном массиве Лиманской громады загорелась лесная подстилка, огнем охвачено 19 гектаров территории — спасатели продолжают тушить пожар.
В Андреевской громаде занялось поле пшеницы — это возгорание удалось ликвидировать до прибытия пожарных на площади 500 кв. м.
В Дружковской громаде в результате обстрела загорелось поле стерни – спасатели ликвидировали пожар на площади 1 га.
В Александровской громаде огонь уничтожил 4 га сухой травы, а в Святогорской — 5 га.
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