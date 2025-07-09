Полицейские под атакой российских дронов спасли раненых людей в Дружковке

Удары БПЛА во время спасения людей в Дружковке. Фото: кадр из видео

Недавно российская армия 15 беспилотниками атаковала город Дружковка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области.



Днем оккупанты ударили по частному сектору. Парамедики полиции прибыли на спасение и попали под новые удары. Дрон попал в частный дом в нескольких метрах от сотрудников полиции. Загорелись дома. Под постоянной угрозой повторных атак правоохранители оперативно обследовали дома, выясняя, есть ли пострадавшие и кому нужна медицинская помощь.



Ночью войска России нанесли удар по жилому кварталу в центре Дружковки. Под завалами разрушенного дома оказались люди. Полицейские помогли вытащить женщину и доставили ее в больницу. Ее муж погиб.



Всего в результате ударов погибли три человека, еще три – получили ранения. Во время спасения людей один из полицейских получил акубаротравму.

Напомним, что в городе Константиновка на Донетчине полицейские под массированными ударами РФ эвакуировали раненых людей.