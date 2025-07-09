Гектары безопасности: госпрограмма разминирования возвращает фермерам землю

В июне украинские фермеры получили для обработки около 820 гектаров сельскохозяйственных земель, очищенных в рамках государственной программы компенсаций за разминирование. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.
Саперы продолжают работы по очистке еще примерно 2,5 тыс. гектаров. Активные противоминные мероприятия сейчас ведутся, в частности — в Херсонской области.
На деоккупированных территориях Херсонщины разминировано уже около 69% потенциально опасных участков, включая обширные сельхозугодья, сообщает «Укринформ».
Всего площадь сельскохозяйственных земель, которые могли быть загрязнены взрывоопасными предметами, оценивается в 508,3 тыс. га. Из них обследовано 433,3 тыс. га, то есть большая часть территории.
Как жители Херсонской области собирают урожай на уже разминированных полях, видео опубликовал Telegram-канал «Оперативный ВСУ».