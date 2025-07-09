В Сумской области военный украл БТР и поехал на нем домой на Полтавщину — ГБР

Военный украл БТР в Сумской области и уехал на нем домой. Фото: ГБР

Военнослужащий одной из частей в Сумской области сбежал с места службы и украл бронетранспортер. За это он получил тюремный срок.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований 9 июля.

В ГБР рассказали, что в январе 2025 года военный, который проходил службу в должности водителя спецтехники, самовольно оставил воинскую часть. Под предлогом заправки бронетранспортера топливом он выехал на БТРе с территории части, прихватив с собой автомат, и направился домой на Полтавщину.

После того, как проехал несколько сотен километров, он оставил БТР на обочине вблизи одного из сел и пошел спать в лесополосу. Однако правоохранители оперативно нашли и задержали мужчину. Похищенный бронетранспортер и оружие вернули в воинскую часть.

Дело по этому поводу передали в суд и Сумской районный суд признал виновным военного в дезертирстве и похищении военной техники.

Ему назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы.