Россия активизировала пропаганду о «зверствах ВСУ на Донбассе» – ЦПД

Российская пропаганда активизировала дезинформационную кампанию о якобы «зверствах ВСУ на Донбассе». Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации СНБО.



Ресурсы РФ распространяют «свидетельства» якобы местных жителей, рассказывающих о вымышленных преступлениях украинских военных. Например, что ВСУ «застрелили собаку в центре города» или «пытались отравить воду в колодце». Традиционно подобные обвинения не подкреплены доказательствами и базируются исключительно на словах героев пропагандистских сюжетов.



Параллельно появляются записи с комментариями российских военных, которые заявляют, что РФ «вынуждена обстреливать жилую застройку», потому что там якобы скрываются бойцы ВСУ. Таким образом оккупанты стремятся переложить ответственность за тотальные разрушения в зоне боевых действий на Украину.



«Подобные вбросы являются частью информационного сопровождения боевых действий. Кремль использует дезинформацию как инструмент террора и давления на украинцев. Россия пытается запугать население прифронтовых регионов, снизить уровень поддержки ВСУ и навязать мнение, что российская оккупация станет "спасением "», – отметили в ЦПД.

Напомним, что армия РФ планирует снова использовать химическое оружие против ВСУ, разведка перехватила разговор.