Россияне ранили одного гражданского в прифронтовой Константиновке

В среду, 9 июля, российская армия в очередной раз нанесла удар по прифронтовому городу Константиновка Донецкой области. Есть пострадавший. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.
«В 13:30 состоялся вражеский обстрел ударным FPV-дроном по г.Константиновка», — отметил он.
По словам Горбунова, в результате российской атаки один гражданский человек получил ранения.
«Этот обстрел — очередной акт агрессии против мирного населения», — резюмировал начальник администрации.
Ранее мы писали, что 9 июля в Константиновке зафиксированы два авиаудара. Погибли три человека, еще один получил ранения. Повреждены 21 частный дом, административное здание и объект критической инфраструктуры.
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