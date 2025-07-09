В поселке Райское Дружковской громады не работает «Укрпочта»

С 9 июля в поселке Райское Донецкой области не будет функционировать отделение «Укрпочты». Причина — обстрелы российской армии. Об этом сообщил главный специалист отдела развития территорий Дружковской ГВА Максим Воробьев, передает «Суспільне. Донбас».
По его словам, там будет работать мобильное отделение.
«Мобильное отделение будет приезжать каждый четверг, так же предоставлять те услуги», — отметил он.
Как отмечается, в Райском остаются 693 человека. В поселке работают несколько магазинов.
Ранее мы писали, что в Константиновке с 1 мая закроются три отделения «Укрпочты» в связи с ухудшением безопасности из-за постоянных обстрелов.
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