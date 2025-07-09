Сумы и два района частично остались без света из-за удара РФ

Сегодня, 9 июля, российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Сумской области. В Сумах, Сумском и Ахтырском районах фиксируют проблемы с электроэнергией. Об этом сообщили в пресс-службе «Сумыоблэнерго».
«В целях безопасности не разглашаем деталей и последствий, чтобы не корректировать дальнейшие действия врага. Работаем в усиленном режиме над восстановлением распределения электроэнергии в каждый дом», — говорится в сообщении.
В ведомстве призвали сохранять информационную тишину и не распространять в сети фото и видео с последствиями попаданий и любые другие данные, которые могут помочь оккупантам скорректировать удары и сделать выводы о состоянии работы энергетической системы.
Ранее мы писали, что в Луганской области оккупанты отключают газоснабжение и электроснабжение в прифронтовых городах и селах за малейшую задолженность.
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