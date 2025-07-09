Зеленский встретился со спецпосланником Трампа в Италии: известно, о чем они говорили

В среду, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем США по вопросам Украины Китом Келлогом в Риме. Лидер рассказал, о чем беседовал с американским политиком.
«Содержательный разговор со спецпредставителем Президента США по вопросам Украины Китом Келлогом. Поблагодарил за участие в Конференции по вопросам восстановления Украины: генерал возглавляет американскую делегацию», — отметил он.
Политики обсудили поставки оружия и усиление ПВО для Украины. Кроме того, Зеленский и Келлог говорили о закупке американского оружия, совместном оборонном производстве и локализации в Украине.
«Детально сфокусировались на санкционном давлении. Понимаем, что нужны более жесткие ограничения против российской энергетики, и особенно вторичные санкции против покупателей российской нефти. Надеемся на движение законопроекта сенаторов Грэма и Блюменталя в Конгрессе США. Это то, что, безусловно, может заставить Россию больше думать о мире», — добавил глава государства.
Президент поблагодарил Трампа и американский народ за поддержку и помощь.
Ранее мы писали, что администрация президента США Дональда Трампа раздумывает о том, чтобы отправить Украине дополнительный зенитно-ракетный комплекс Patriot.
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