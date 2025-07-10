Беспилотники продолжают бить по Доброполью: прогремело не менее 20 взрывов

Город Доброполье в Покровском районе Донецкой области не прекращают атаковать российские FPV-доны. Иллюстративное фото

Российские военные не прекращают атаковать город Доброполье Донецкой области с применением FPV-дронов. По сообщению местных телеграм-каналов, ночью и утром 10 июля в городе прогремело не менее 20 взрывов.

Отмечается, что налёты продолжаются до сих пор.

Как сообщил сегодня утром начальник областной военной администрации Вадим Филашкин, в результате вчерашних атак по Доброполью ранены 5 человек.

Ранее сообщалось, что город Доброполье в Покровском районе Донецкой области пережил массированную воздушную атаку ночью и утром 9 июля. Город был атакован авиабомбами и FPV-дронами. Один из беспилотников влетел в многоэтажку.