Российская армия продвинулась в Торецке – DeepState

Войска России продвинулись в городе Торецк Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.
Оккупанты также продвинулись в селе Леонидовка и поселке Мирное на Донетчине.
Кроме того, российская армия продвинулась возле сел Боровская Андреевка и Зеленый Гай в Харьковской области.
По данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки на Торецком направлении украинские войска отбили восемь атак россиян, на Новопавловском – 29.
Напомним, что в ВСУ ответили, пытается ли российская армия обойти с востока Покровск вместе с Мирноградом.