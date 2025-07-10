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Российская армия продвинулась в Торецке – DeepState

10 июля 2025, 09:31

Российская армия продвинулась в Торецке – DeepState

Продвижение россиян в Торецке. Фото: карта DeepState Продвижение россиян в Торецке. Фото: карта DeepState

Войска России продвинулись в городе Торецк Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Оккупанты также продвинулись в селе Леонидовка и поселке Мирное на Донетчине.

Кроме того, российская армия продвинулась возле сел Боровская Андреевка и Зеленый Гай в Харьковской области.

По данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки на Торецком направлении украинские войска отбили восемь атак россиян, на Новопавловском – 29.

Напомним, что в ВСУ ответили, пытается ли российская армия обойти с востока Покровск вместе с Мирноградом.

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